Sueca acollirà gran part del rodatge d’una pel·lícula dedicada a la vida de Federica Montseny

Sueca tornarà a acollir el rodatge d’una pel·lícula, en este cas, un film dedicat a la vida de la política, sindicalista anarquista i escriptora espanyola, Federica Monstseny, primera dona a ocupar un càrrec de ministra a Espanya (durant la Segona República) i una de les primeres a Europa occidental. La directora, i actriu, Laura Mañá, ha triat un gran nombre de localitzacions a la nostra ciutat per a la gravació de gran part del rodatge de la pel·lícula. “Hem triat Sueca perquè teniu una ciutat meravellosa amb unes localitzacions increïbles i, a més, se’ns està tractant molt bé”.



L’equip de direcció i producció de la pel·lícula, que tindrà per títol “Federica Montseny, la dona que parla”, ha estat treballant ja en diverses localitzacions a fi de perfilar tots els detalls abans de l’inici del rodatge. En concret, han estat visitant els antics Molins Arrocers i Fariners on van agrair, de nou, a l’alcalde, Dimas Vázquez, i a la regidora de Patrimoni, Celia Beltrán, totes les facilitats i atencions que estan rebent per part del govern municipal. “Des de l’Ajuntament, hem procurat atendre totes les peticions que ens han realitzat des que ens van comunicar el seu interés per algunes localitzacions de la nostra ciutat. Per a Sueca és molt gratificant poder participar en una pel·lícula històrica com esta, la qual mostrarà i promocionarà a la nostra ciutat per tot el país. Es dona la circumstància de què ací disposem d’unes instal·lacions i un entorn que han considerat idoni per a contextualitzar la història, i per a nosaltres és una satisfacció que Laura Mañá haja pensat en Sueca”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



A més dels Molins Fariners, la pel·lícula rodarà també diverses de les seues escenes en la Societat Recreativa L’Agricultura, l’Ateneo Sueco, el Saló de Plens de l’Ajuntament i alguns carrers de la ciutat. El rodatge començarà el 5 d’octubre i durarà quatre setmanes, de les quals una i mitja es desenvoluparà a Sueca. Segons ens ha comentat la seua directora, la pel·lícula podrà veure’s als cinemes al 2021.