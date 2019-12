Sueca acollirà la final del VII Circuit Infantil d’Escacs de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El pròxim 15 de desembre, en el Casal Multiusos de la ciutat, es disputarà la fase final del VII Circuit Infantil 2019 d’Escacs, organitzada pel Club d’Escacs Sueca, en la qual participaran xiquets i joves d’entre 8 i 16 anys procedents de diferents llocs de la Comunitat Valenciana.



La sala de Juntes de Govern de l’Ajuntament ha acollit la presentació oficial d’esta copa de campions, que es disputarà en les categories sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 i sub 16. Per al vicepresident del Club d’Escacs Sueca, Amadeo Albert, “en esta competició estaran tots els jugadors de la Comunitat Valenciana. Està previst que acudisquen prop de 170 participants. Per a nosaltres és molt important celebrar un esdeveniment d’esta importància ací a la nostra ciutat, que servirà per a situar a Sueca, una vegada més, en la primera línia de la competició d’escacs”.



Amadeo Albert ha volgut també agrair el suport, tant de l’Ajuntament de Sueca, i la Regidoria d’Esport, com de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana. Així mateix, ha remarcat la importància de fomentar este esport entre els més joves en els col·legis. “Gràcies a l’Ajuntament per la seua col·laboració en tots els esdeveniments que organitzem i per afavorir que la gent més jove puga practicar este esport i gaudir presenciant estos campionats. Per la nostra part, estem potenciant les classes en diferents escoles del municipi amb professors de primera línia, i animem a tot aquell que vulga practicar que s’acoste al nostre club”.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha felicitat el Club d’Escacs Sueca per esta iniciativa i els ha animat a “continuar creant pedrera a la nostra ciutat”. Així mateix, els ha felicitat per organitzar un campionat que no distingeix per sexe sinó únicament per edat, en el qual competiran xiquets i xiquetes conjuntament en igualtat de condicions. “Este equip de govern continuarà donant suport a iniciatives com esta gràcies a les quals Sueca torna a situar-se en el centre del mapa. A veure si aconseguim amb esdeveniments així que els nostres joves obliden per un temps els mitjans digitals d’oci i treballen també la seua ment tal com fomenta esta disciplina”, en paraules de Vázquez.



La regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha mostrat també el seu suport i col·laboració a totes les iniciatives que, com esta, fomenten la pràctica d’activitats saludables. “Volem incentivar la pràctica dels escacs en els col·legis i institut. La nostra voluntat és intentar que els clubs puguen desenvolupar els seus projectes de la millor manera possible, i afavorir la pràctica d’estos esports a tota la ciutadania i, especialment, als més joves”. Per la seua banda, el vicepresident i director tècnic de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, Luis Barona, ha mostrat la seua satisfacció “per estar presentant de nou, ací a Sueca, un dels millors esdeveniments a nivell autonòmic. Espere que siga l’impuls també per a tot eixe treball de pedrera que s’està realitzant des del club i a les escoles. És d’agrair esta aposta contínua pel nostre esport que es realitza des de Sueca”.



La competició del pròxim diumenge consistirà en la final d’un conjunt de tornejos que s’han vingut disputat per tota la Comunitat Valenciana, i que reunirà els millors jugadors. El campió o campiona de l’edició, podrà classificar-se per al Campionat d’Espanya.