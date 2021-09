Sueca aconsegueix un increment significatiu en la subvenció del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere 2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La subvenció concedida enguany al municipi ascendeix fins als 17.063,06 euros per al desenvolupament d’actuacions tendents a actuar contra la violència de gènere i la promoció de la igualtat

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Igualtat, ha aconseguit un increment significatiu en la subvenció que concedeix anualment el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere a aquells Ajuntaments i institucions que apliquen actuacions tendents a la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere. Dels 5.656,64 euros concedits en els anys 2018 i 2019, i els 7.919,80 euros de 2020, s’ha aconseguit un augment fins als 17.063,06 euros en 2021, “degut, a més d’una ampliació del pressupost de l’Estat, al treball i dedicació per part del consistori i la seua àrea d’Igualtat en el compliment de tots els requisits exigits, i a la realització d’una sèrie de programes i actuacions en el municipi tendents a erradicar esta xacra social”, ha assenyalat la regidora d’Igualtat, Gema Navarro.

Algunes de les actuacions realitzades han consistit en: -la instal·lació de diversos punts violeta en actes de tot tipus celebrats en el municipi, a fi de donar major visibilitat als programes que es realitzen des de l’àrea d’Igualtat per a combatre la violència de gènere; -els actes commemoratius del 25N Dia Internacional contra la Violència sobre la Dona; -exposicions, xarrades, tallers en diversos sectors, com ara comunitats escolars, associacions, entitats i ciutadania en general; -i totes aquelles altres accions subvencionables que es puguen anar programant al llarg de l’any, sobre la base de la resolució de transferències per al desenvolupament de noves i ampliades competències reservades a les entitats locals en la legislació aprovada pel Govern en compliment del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.