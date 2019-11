Sueca acull la 5a edició de Catacross

Connect on Linked in

Al voltant de 500 xiquets i xiquetes han participat en esta activitat organitzada per l’Escola Jardí de l’Ateneu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca





L’Escola Jardí de l’Ateneu, amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca, ha organitzat durant tot el matí la 5a edició de Catacross, una activitat amb la qual es pretén celebrar d’una manera molt especial la tradicional festa de “les catalinetes” unida a la pràctica de l’esport per part dels escolars. “Des de la Regidoria d’Esports felicitem els organitzadors per voler compartir esta activitat, que mescla festa i esport, amb altres centres escolars, i també amb altres col·lectius de Sueca. Hi ha una gran ambient i ho estan passant genial, perquè allò important és participar així com incentivar l’esport”, ha assenyalat la regidora d’Esport, Celia Beltrán.



La principal activitat de la jornada està destinada als xiquets i xiquetes de 5é i 6é de Primària i consisteix en una sèrie de carreres mixtes a peu, modalitat cross, al llarg d’un circuit dissenyat per a l’ocasió en el recinte firal de la ciutat. “Més de 600 metres de terreny d’arena, grava i asfalt en el qual els participants s’enfronten a diferents obstacles de dificultat variable: piles de rodes, bales de palla, rampes, escales, túnels de rodes i algunes novetats d’enguany com ara el ‘Pèndol de Foucalt’, un passatge de fusta entre boles gegants. Tot això en un entorn a l’aire lliure, música i animació per a l’alumnat; qui, en finalitzar, ha rebut la merescuda medalla de de finisher”, ha explicat Voro Viñoles, un dels organitzadors de l’activitat.



La 5a edició de Catacross ha comptant amb la participació del Col·legi María Auxiliadora, CEIP Carrasquer, CEIP Cervantes, Col·legi La Encarnación, CEIP Mareny, CEIP El Perelló, Col·legi Luis Vives, CEIP Miguel Hernández (Riola), CEIP Almassaf (Almussafes), l’Escola Jardí de l’Ateneu, el Centre d’Educació Especial CPEE Miquel Burguera, el Centre Ocupacional Municipal per a persones amb discapacitat i la Fundació SASM, que atén persones amb malaltia mental.