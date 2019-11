Sueca acull la IV Jornada de Promoció i Prevenció en Salut Mental

Connect on Linked in

El Departament de Salut de la Ribera organitza esta activitat destinada a professionals, metges d’Atenció Primària, directors de centres educatius, Serveis Socials i autoritats municipals



La sala d’actes de la Casa de la Cultura de Sueca ha acollit este matí la IV Jornada de Promoció i Prevenció en Salut Mental organitzada pel Departament de Salut de la Ribera. En l’acte de presentació han participat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, encarregat d’inaugurar-la; la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster; el cap del Servei de Psiquiatria, José Enrique Romeu; i el coordinador de l’Oficina de Salut Mental de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez, en representació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En representació de l’Ajuntament de Sueca ha assistit també la regidora de Serveis Socials, Manoli Egea.



“L’objectiu d’esta Jornada és posar en comú, no solament en el nostre departament sinó fer-ho extensible també a uns altres, la visió dels trastorns mentals en els xiquets i adolescents. Cada vegada es diagnostiquen més casos, la majoria afortunadament no són greus, però això no lleva que se li haja de donar menys importància. Al llarg de 2019 s’han diagnosticat 68 casos nous i esta situació requereix un abordatge especial, no solament des del punt de vista sanitari sinó també educatiu”, ha explicat Liliana Fuster, gerent del Departament de Salut de la Ribera.

En la seua intervenció, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha remarcat la important labor que en qüestió del foment de la salut realitza el nostre municipi “el qual disposa d’una programació concreta en el camp de la prevenció i promoció de la salut. Sueca és Ciutat Saludable, està adherida a la Xarxa Espanyola de Prevenció i Promoció de la Salut i forma part de Xarxa Salut en el desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. Així mateix, Sueca presentarà el Taller de Prevenció de l’Estigma en Salut Mental a l’Aula, que s’està treballant en la seua tercera edició, i el Taller de Prevenció de Conductes Addictives”.



A tot això cal afegir que la nostra ciutat compta amb recursos específics per a les persones amb malaltia mental crònica, com un CEEM (Centre Específic per a persones amb Malaltia Mental), un Centre de Dia, i dos habitatges tutelats, de la Fundació SASM, i una associació de Familiars de Malalts Mentals de la Ribera Baixa (AFEM Ribera Baixa). Vázquez ha explicat també que l’equip de govern de Sueca “creu en la prevenció i promoció de la salut, i creu que la seua cura és treball de totes i tots. I, hui, especialment, la salut mental a l’aula és i ha de ser un eix transversal en les nostres polítiques”. Finalment, ha acabat la seua intervenció citant al filòsof Lao Tzu “-la salut és la major possessió, l’alegria el major tresor, la confiança és el major amic-. Des de totes les institucions i professionals, de la salut mental en este cas, hem de continuar treballant perquè esta cita es puga complir en totes les persones, i especialment en aquelles que tenen alguna patologia d’este tipus”.