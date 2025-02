Sueca acull la IX Jornada de Psicoeducació en Salut Mental per promoure el benestar adolescent.

Professionals de la salut mental aborden la gestió emocional en adolescents a Sueca.

La Casa de la Cultura de Sueca ha acollit la IX Jornada de Psicoeducació en Salut Mental, que en aquesta edició ha estat dedicada al benestar emocional dels adolescents, amb el títol “Salut mental en adolescents: més enllà del positivisme”. L’esdeveniment ha estat organitzat per l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental Ribera Baixa (AFEM RB), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca a través de la Regidoria d’Acció Social i l’Hospital de la Ribera. Aquesta jornada forma part del Programa de Reducció de l’Estigma en Salut Mental i Diversitat Funcional, coordinat per la Regidoria d’Acció Social, i va dirigida a tota la població, especialment a l’alumnat de les escoles de Sueca.

El seu objectiu principal és promoure la salut mental i erradicar l’estigma que pateixen aquelles persones amb trastorns mentals, fomentant una visió positiva des de l’àmbit comunitari, educatiu i sanitari. En aquest programa, treballen conjuntament les regidories d’Acció Social i Sanitat de l’Ajuntament de Sueca, l’Hospital Universitari de la Ribera, el Servei d’Atenció i Seguiment de Malalties Mentals (SASEM), el Taller Ocupacional Municipal, la Fundació SASM i l’associació AFEM RB.

A l’acte de presentació, han estat presents la regidora d’Acció Social, Sari Sáez, la regidora de Seguretat Ciutadana, Noelia Benedito, i el president d’AFEM RB, Vicente González. La psicòloga d’AFEM RB, Carolina Martí, qui també ha estat una de les ponents de la jornada, ha explicat que l’activitat d’aquest any se centra en la importància de reconèixer i gestionar les emocions per afrontar les pressions quotidianes i situacions difícils, amb la participació activa de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO del col·legi Luis Vives de Sueca.

La regidora Sari Sáez ha destacat la rellevància de la jornada, agraint als organitzadors i a la ciutadania assistent. Ha assenyalat que “per la meua professió, he treballat amb la població més jove i sé quant pot condicionar la vida futura d’un jove un problema de salut mental. Detectar de manera precoç qualsevol símptoma d’alarma com no expressar sentiments, reaccions violentes o consum de substàncies és fonamental. Considere que aquests tallers són imprescindibles, no només per als joves, sinó també per a tota la població.”

Durant la jornada, diversos professionals de la salut mental han abordat temes clau en la gestió emocional. Andrea López de Armentia, Ana Belén Puig, Ana Albert i Irene Alonso, psicòlogues i infermeres del departament de Salut Mental, han exposat les seves ponències sobre com gestionar les emocions. A més, Cristina Rojo, infermera especialista de la Unitat de Salut Mental de Sueca, ha parlat sobre la frustració i la intolerància a la frustració, una emoció cada vegada més present entre els adolescents. “La nostra finalitat és proporcionar eines per poder fer front a aquestes emocions”, ha conclòs Rojo.

Aquestes jornades són essencials per sensibilitzar la societat sobre la salut mental i donar eines als joves per millorar la seva qualitat de vida i benestar emocional.