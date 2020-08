Sueca acull la reunió de presidents comarcals de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha triat Sueca per a celebrar la primera reunió presencial, des de la declaració de l’estat d’alarma, dels diferents presidents comarcals de l’ens per a traslladar-los totes aquelles qüestions d’interés que afecten les seues agrupacions, així com sotmetre a votació diferents punts de l’ordre del dia. La reunió ha estat dirigida per la presidenta de la Federació, Daniela González, i la secretària general, Lourdes Gavilà.



La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha sigut el lloc triat per a esta trobada en facilitar totes les mesures de seguretat sanitària necessàries. “Cada dos mesos, celebrem un consell intercomarcal per a tractar diferents temes; i la veritat és que m’ha fet il·lusió que vingueren a Sueca, per primera vegada”, ha expressat el president comarcal de la Federació i president de la Unió Musical, Guillermo Colechá.



A l’acte ha assistit el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Joan Carles Vázquez, qui ha volgut donar la benvinguda a tots els presents i desitjar-los una trobada molt profitosa i agradable a la nostra ciutat. “El president comarcal ens va sol·licitar col·laboració per a trobar un lloc que reunira totes les condicions de seguretat necessàries, i des de la Regidoria estem encantats de poder col·laborar. Així mateix, hem preparat uns obsequis característics de la nostra ciutat per a tots els assistents”.