Sueca acull la reunió de Xarxa Jove

El Casal Jove de Sueca ha acollit l’última de les reunions convocada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) amb personal tècnic de Joventut dels municipis pertanyents a les comarques de la Ribera Baixa, la Ribera Alta i La Safor. A més dels tècnics i TASOC (tècnics en activitats socioculturals) de moltes d’estes poblacions, han assistit també els responsables de Joventut de les tres mancomunitats i regidors de diferents ajuntaments.



En la trobada, que ha estat dirigida pel tècnic de Joventut coordinador de la província de València, Ismael López, s’han tractat qüestions com ara la previsió de calendari de convocatòries d’ajudes i programes de l’IVAJ per a 2020, la presentació dels mecanismes de suport i coordinació de la Xarxa Jove amb les entitats locals, o la facilitació d’informació de la subvenció per a la contractació de personal per als municipis de 5.000 a 20.000 habitants, entre altres temes.



“Estes reunions es realitzen amb l’objectiu que hi haja una comunicació constant entre l’IVAJ i els responsables en esta matèria dels diferents municipis, a fi d’actuar d’una manera coordinada i disposar de tota la informació i programes per a treballar amb la major efectivitat”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro, qui ha avançat també que, al llarg d’este any 2020, està prevista la incorporació de la figura del tècnic de Joventut en l’Ajuntament de Sueca, una vegada finalitze el procés de baremació i valoració de totes les sol·licituds presentades.



D’altra banda, Gema Navarro ha anunciat també que la nova edició del programa Jove Oportunitat, l’objectiu del qual és la realització d’accions de motivació i orientació per a joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis, s’iniciarà ja la setmana vinent a Sueca, una vegada obtingut l’alumnat beneficiari.