Sueca acull la XXV Travessia Perelló Palmeres

Enguany, com a novetat es realitzarà també la prova Copa d’Espanya i Circuit Autonòmic en Aigües Obertes de 5 km

El pròxim diumenge, 14 de juliol, la capital de la Ribera Baixa acollirà la XXV edició de la Travessia Platja les Palmeres organitzada pel Club de Natació de Sueca en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca. La travessia Trofeu Segundo Castelló comptarà amb un circuit 2.500 metres amb eixida prevista a les 9:30 h des de la platja del Perelló fins a la platja de Palmeres. Enguany com a novetat, la travessia també comptara amb la prova Copa d’Espanya i Circuit Autonòmic en Aigües Obertes, que se celebrarà a partir de les 8:30 hores, amb un circuit de 5.000 metres que anirà des de la platja de Palmeres fins a la platja del Perelló i tornant al punt d’eixida a les Palmeres. Aquestes proves poden ser realitzades tant nadadors federats com no federats.



A hores d’ara, ja hi ha més de 300 nadadors inscrits, a les dos proves, i des de l’organització preveuen superar aquesta xifra d’inscripcions arribant així a 400 inscripcions, ja que enguany també s’incorpora el Circuit d’Aigües Obertes de la Comunitat Valenciana.