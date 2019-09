Sueca acull una intensa jornada esportiva

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’avinguda del Mestre Serrano es va convertir ahir a la vesprada en l’epicentre de l’esport de la nostra ciutat en donar-se cita al mateix temps tres esdeveniments. Dos d’ells, la Cursa de la Fira i Street Handbol, previstos per a la setmana passada, van haver de ser suspesos per la pluja. En ajornar-se a la vesprada d’ahir, van coincidir amb la Fira de l’Esport, un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport, en el qual es convida a participar a tots els clubs del municipi perquè donen a conéixer a la ciutadania les seues activitats durant l’any i així atraure més membres.

“Estem molt contents per l’èxit de la convocatòria. La pràctica de l’esport és molt saludable en tots els sentits i hem de promocionar-lo sempre que puguem. L’acceptació d’esta fira és molt important i, per això, des de la Regidoria d’Esport, continuarem donant suport totes les activitats que funcionen així de bé”, ha explicat la responsable de l’àrea, Celia Beltrán.



La Cursa de la Fira ha complit la seua cinquena edició i, en esta ocasió, ha estat organitzada pel Club d’Atletisme Corriols, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Van poder participar tots els xiquets i xiquetes de 3 a 16 anys, als quals se’ls va obsequiar amb entrades per a la fira. Als guanyadors de podium en les diferents categories, se’ls va obsequiar amb les medalles d’or, plata i bronze corresponents.



Finalment, es va celebrar també l’activitat d’Street Handbol, organitzada pel Club d’Handbol de Sueca, que va servir per a donar a conéixer un poc millor les possibilitats d’este esport.