Sueca agraeix l’esforç de totes les persones implicades en la campanya de vacunació massiva

Hui dimarts 28, últim dia en què estarà obert el vacunòdrom de la ciutat, l’Ajuntament i el Departament de Salut de la Ribera han volgut celebrar un acte de reconeixement a totes les persones que han contribuït d’una manera o una altra al fet que la campanya haja resultat un èxit

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Sueca i el Departament de Salut de la Ribera han volgut organitzar hui dimarts 28 de setembre, últim dia en què estarà operatiu el punt de vacunació massiva de Sueca, situat en la seu de la Policia Local, un acte simbòlic en forma d’aplaudiment col·lectiu com a mostra d’agraïment a totes les persones que han col·laborat i contribuït a l’èxit aconseguit en la campanya de vacunació que s’ha dut a terme a la nostra ciutat.

La regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, ha volgut, en primer lloc, remarcar en la seua intervenció la xifra de vacunació que ha aconseguit la Comunitat Valenciana, arribant al 86% de la població, clarament superior a l’obtinguda en altres autonomies. Així mateix, ha reconegut el treball incansable dels i les sanitaris i sanitàries del Centre de Salut de Sueca, i del departament de la Ribera; voluntaris i voluntàries de la Creu Roja; Policia Local; Protecció Civil; Agents anti-Covid; Guàrdia Civil; associacions i entitats de la ciutat; col·lectiu agrari; les dos bandes de música del municipi; treballadors de Serveis Municipals i Neteja; i particulars; “i no em puc oblidar de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes que han vingut a este lloc, alguns amb inseguretat i incertesa, però tots i totes confiant plenament en els professionals sanitaris. No existeix paraula que definisca el nostre absolut agraïment a tots i totes per la vostra col·laboració i treball incansable a l’hora de combatre esta malaltia tan desconeguda. Per això, volem brindar-vos hui el nostre més sincer aplaudiment”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat en les seues paraules que la pretensió d’este acte “és la d’agrair, tant al personal sanitari com a tots els sectors que han participat en la vacunació massiva de Sueca, la seua labor que ha contribuït a les xifres tan òptimes que ha reflectit la nostra comunitat, no sols quant a vacunació sinó també pel que fa a la incidència de contagis”. Així mateix, la primera autoritat municipal ha remarcat l’absoluta col·laboració de l’Ajuntament, des del primer moment, amb el Centre de Salut, proporcionant tots els recursos a l’abast, com la dotació de l’espai habilitat en les dependències de la Policia Local com a vacunòdrom, un lloc obert i de fàcil accés per a la ciutadania. “Com a alcalde, la meua gratitud absoluta a totes les persones que han treballat en este lloc perquè la campanya es desenvolupara de la millor manera possible. Esta pandèmia ens ha de fer reflexionar en la necessitat que tenim tots de mostrar més humanitat, sensatesa i solidaritat amb el proïsme, i aprendre a valorar més el que tenim”. Finalment, l’alcalde de Sueca ha tingut paraules d’agraïment cap a totes les regidories implicades en el funcionament del punt de vacunació massiva, i ha volgut tindre un record molt especial per a totes les víctimes que la pandèmia ha deixat a la nostra ciutat, així com per a la ciutadania que pateix algun tipus de seqüela.