Sueca amplia els recursos per a la implantació de la seua nova policia de proximitat

La Policia Local de Sueca ha incorporat a la seua flota de vehicles dues motocicletes que es destinaran a les tasques de la nova policia de proximitat que s’implantarà en el municipi. En l’acte de recepció dels dos vehicles, han sigut presents l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez. “Amb esta adquisició, ampliem el nombre de recursos dels nostres agents; però el realment important és que comença a ser una realitat el projecte que ens vam proposar a l’inici de la legislatura de dotar a la nostra policia de tots els recursos personals i materials necessaris per a convertir-se en una nova policia del segle XXI. Sueca, per fi, podrà disposar d’una policia de proximitat que cobrisca totes les necessitats de la ciutadania”, ha afirmat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.

Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat la importància de dotar de nous recursos a la policia local, “que vela per la nostra seguretat. Esta acció és una mostra més de l’interés per implantar ja el nou servei de policia de proximitat a Sueca, i que els veïns i veïnes el puguen percebre als carrers, ja que, en moltes ocasions, la policia local és a qui primer es recorre davant una situació d’emergència, pel seu compromís amb el benestar de la ciutadania, com es va poder comprovar fa uns dies quan un agent fora de servei va salvar la vida d’una menor amb la seua admirable actitud”.

L’adquisició de nous vehicles per a la policia local se suma als processos selectius que s’estan duent a terme en els últims mesos per a incrementar la plantilla fins a aconseguir la xifra d’agents que li correspon a la ciutat segons la seua població. “El que estem fent és dotar-la del material suficient per a quan tinguem a tots els agents incorporats; ja que l’últim procés de selecció s’iniciarà el pròxim 13 de setembre. Iniciem, per tant, amb satisfacció este nou projecte de policia de proximitat que estava reclamant la ciutadania, mitjançant el qual el policia estarà totalment localitzable als carrers, coneixerà als comerciants, als veïns… Tindrà un tracte pròxim amb ells i s’informarà dels problemes del dia a dia. En definitiva, un contacte més humà i pròxim que al final sempre dona els seus resultats”, ha assenyalat Carlos Ramírez.