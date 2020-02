Sueca celebra actes en honor a Sant Blai

Connect on Linked in

La localitat de Sueca ha celebrat la festivitat de Sant Blai, el sant que va ser metge, bisbe de Sebaste a Armènia, i màrtir cristià. Per aquest motiu, es van realitzar diferents actes en honor a ell com el trasllat de la imatge del sant des de la capella del Crist de l’Hospitalet fins a l’església de Sant Pere, on es va celebrar una missa i es va procedir a la benedicció i repartiment dels tradicionals rotllets, així com al cant dels gojos. Al finalitzar, es traslladarà novament al sant fins a la capella de l’Hospitalet.

Els actes comptaren amb la presència de les autoritats locals, així com de la Començadoreta i les Llauradoretes de la Mare de Déu de Sales, els majorals dels Benissants, per ser Sant Blai el patró dels xiquets. En el transcurs de la celebració, es repartiren un miler de rotllets entre els assistents. Els trasllats del sant s’acompanyaren de la música del tabal i la dolçaina de l’Associació Cultural La Xala.