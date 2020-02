Sueca celebra el Dia de l’Arbre

Print This Post

L’Ajuntament de Sueca, amb la col·laboració de l’Associació Muntanyeta dels Sants-Agró i GIRSA, ha celebrat el Dia de l’Arbre en l’Assut de Sueca. Unes 70 persones de totes les edats, entre elles la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, van participar diumenge passat en esta jornada, que es va iniciar a les 9.30 hores amb l’eixida amb bicicleta des de la plaça de l’Ajuntament fins a la zona triada per a realitzar les activitats programades.



Després d’una visita guiada per l’Assut, des de la caseta del Club de Piragüisme, els participants van procedir a plantar diferents espècies d’arbre de ribera en eixa zona, com a salzes, sargues i àlbers o xops blancs. També espècies de màquia mediterrània (plantades en el cordó), com a aladerns, murtes i llentiscles.