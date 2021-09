Sueca celebra el Dia del Color

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sueca ha celebrat este matí el seu tradicional Dia del Color, una activitat que recull tots els anys el programa de les Festes Majors del municipi i que organitza l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltran amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca. “En esta ocasió, el Dia del Color ha volgut col·laborar també amb la Mostra Internacional de Mim, que s’inaugura hui, i ha consistit a crear una instal·lació plàstica de 15 panells, que es col·locaran després al carrer Sant Cristòfol, que representen els colors de l’arc de Sant Martí com a suport al col·lectiu LGTBI per tot el que està ocorrent en els últims mesos. Així mateix, s’han reflectit unes línies negres a manera d’homenatge a les víctimes per la covid-19”, ha explicat Toni Llopis, professor de l’Escola d’Art.

En l’activitat han participat, a més de l’alumnat de l’Escola d’Art; la regidora de Festes, Gema Navarro; i el regidor de Cultura, Vladimir Micó; i els també regidors Joan Carles Vázquez, Celia Beltrán, Fernando Franco i Estefanía Requeni; junt a la Festera Major de Sueca, Alicia Falcó, i algunes de les membres de la seua cort d’honor.