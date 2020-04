Sueca celebra el Dia del Llibre amb diverses activitats per a fomentar la lectura durant el confinament

Connect on Linked in

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, en col·laboració amb la Biblioteca Municipal i amb els comerços de la ciutat dedicats a la venda de llibres i articles de papereria, ha posat en marxa una sèrie d’iniciatives dins d’una campanya que té per objectiu fomentar encara més la lectura entre la ciutadania, especialment en estos dies de confinament, així com celebrar demà, 23 d’abril, el Dia Internacional del Llibre.



“Per este motiu, una de les mesures que s’ha impulsat, en col·laboració amb la Regidoria de Comerç, és la de facilitar i fomentar la compra de llibres en els comerços locals, on les persones interessades podran trobar totes les novetats literàries així com una gran varietat de lectura d’escriptors locals i de narrativa infantil i juvenil, entre altres títols, sense necessitat de recórrer a grans plataformes digitals per a fer les seues compres. Per això, facilitem també un llistat de comerços de la ciutat en els quals es poden adquirir estos llibres a través de diverses vies: telefònicament, per email o presencialment, segons el comerç”, ha explicat el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez. En la pàgina web de l’Ajuntament, i en els seus perfils de xarxes socials, es pot accedir al llistat de comerços de la ciutat, així com de molts dels títols que es poden trobar.



Des de la Regidoria de Cultura, a més, en col·laboració amb els treballadors de la Biblioteca Municipal, es vol proposar a la ciutadania per a demà, Dia Internacional del Llibre, oferir un reconeixement especial a “este company d’aventures i somnis”, com ells mateixos el denominen. Per este motiu, suggereixen que demà, després dels aplaudiments de les 20 hores, la ciutadania isca als balcons amb un llibre a la mà per a dir tots junts: “Visca el llibre”.



Una altra de les activitats que ens proposa la Regidoria de Cultura per a celebrar el Dia Internacional del Llibre, consisteix en un concurs de fotografia amateur amb el títol “El llibre confinat”. Els participants hauran de realitzar-se una fotografia amb el seu llibre favorit o en el seu racó favorit de lectura. Després, hauran de publicar les fotografies en els seus perfils d’Instagram amb el hashtag: #LlibreConfinatSueca. El premi per als guanyadors serà d’un lot de llibres.



D’altra banda, la Biblioteca Municipal de Sueca recorda que forma part de la plataforma eBiblio, a través de la qual es pot accedir a la lectura de llibres i revistes des dels diferents dispositius mòbils. Per a poder disfrutar d’eixos continguts, és necessari ser soci o sòcia de la Biblioteca i introduir un número d’usuari i una contrasenya. Des de la Biblioteca informen a totes aquelles persones que vulguen fer-se sòcies, que poden donar-se d’alta de dos maneres: per telèfon (96 171 16 71) o a través de correu electrònic (bibliotecamunicipal@sueca.es).



Així mateix, des de la Regidoria de Cultura s’informa que s’està treballant ja per a actualitzar i dinamitzar els continguts i serveis que ofereix la pàgina web de la Biblioteca Municipal de Sueca. “És una mesura que teníem prevista des de fa mesos, però, ara, amb la situació que vivim, es torna encara més necessària. Dinamitzarem la part tecnològica de la pàgina web per a facilitar el seu ús a la ciutadania”, ha assenyalat Joan Carles Vázquez.