Sueca celebra el Dia Internacional de la Dona amb la lectura d’un manifest condicionada a la situació de crisi sanitària

Sueca ha celebrat este matí el Dia Internacional de la Dona amb la tradicional lectura d’un manifest adaptada, en esta ocasió, a la situació de crisi sanitària que vivim i, per tant, sense convocatòria ni participació pública com era costum. La regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro, acompanyada de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i els portaveus de tots els partits polítics que conformen la corporació municipal, ha sigut l’encarregada de llegir el manifest en el saló de plens de l’Ajuntament.

“Enguany, el 8 de març serà diferent. Patim una pandèmia mundial que ens impedeix les concentracions habituals; però la lluita per la igualtat i els drets de les dones és més necessària que mai”, ha llegit Navarro a l’inici de la seua intervenció, en la qual també ha fet referència a l’impacte que la crisi sanitària ha provocat en les persones més vulnerables i que pateixen més desigualtats socials, com són les dones. “Les conseqüències de la pandèmia han sigut més perjudicials per a elles, a causa dels rols i estereotips socials, i la precarització de les seues tasques dins i fora de la llar, així com la violència de gènere que continuen patint. Cal estar atents i atentes, ja que els avanços que s’havien aconseguit en els últims anys estan en perill perquè la pandèmia reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics”.

Així mateix, en el manifest s’ha remarcat el paper de la política local a l’hora de continuar treballant per la coeducació i la corresponsabilitat. “Des de l’Ajuntament de Sueca, com a institució pròxima a la ciutadania, hem de fer un major esforç per contribuir a la igualtat real entre dones i homes, secundant totes les propostes que generen o incidisquen en una millor vida per a totes les persones, comptant amb la col·laboració del nostre teixit associatiu, els centres educatius i tot tipus d’entitats”. La raó de ser d’estes accions, ha assenyalat Navarro en la seua lectura, és garantir els drets de la ciutadania i, especialment, de les dones, per a aconseguir una igualtat real i efectiva, impulsant canvis socials estructurals per la inclusió social.

La regidora Gema Navarro ha aprofitat l’ocasió per a recordar que, en l’última sessió plenària de l’Ajuntament, i amb motiu de la celebració del 8M, la corporació municipal va aprovar per unanimitat una moció elaborada pels representants de tots els grups polítics que es troben en la Comissió d’Igualtat, amb la qual reitera la seua reivindicació i compromís amb els drets laborals i socials de les dones, per a aconseguir la igualtat i l’equitat efectiva entre homes i dones.

Finalment, Navarro ha volgut fer públic l’eslògan que enguany s’ha col·locat en el banc morat de la plaça del Convent: “IGUALTAT REAL, SENSE CONDICIONS, perquè en el camí per la igualtat total no hi haja excuses de cap tipus”.

Així mateix, l’associació Pense Pensions Dignes ha volgut també donar suport a la commemoració d’este dia amb la lectura d’un manifest.

Continuant amb el programa d’activitats previstes per a commemorar el 8M, demà, 9 de març, a les 11h, en el Claustre del Convent dels Franciscans, tindrà lloc la gravació per part de Sueca TV del programa Mirades Violeta Especial 8M, amb el tema Dones majors que cuiden. Comptarà amb la participació d’Elvira Oviedo, presidenta d’AFASU (Associació de Familiars d’Alzheimer de Sueca) i Finita Ortells, vicepresidenta d’ADOPS (Associació de Dones Operades del Pit de Sueca). El dimecres 10, de 17 a 20h, se celebrarà la Jornada virtual de les UPCCA (Unitats de Prevenció Comunitària) titulada Prevenció d’addiccions amb perspectiva de gènere. Així mateix, s’ha realitzat la gravació d’un vídeo docuemental sobre les dones i la història del feminisme a través de l’experiència de dones suecanes que, en breu, podrà veure’s a través de les xarxes socials de l’Ajuntament