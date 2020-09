Sueca celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer

Hui 21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer, l’Associació de familiars de persones amb esta malaltia i altres demències de Sueca, AFASU, ha organitzat un acte per a commemorar esta important efemèride a fi de donar visibilitat a una malaltia que necessita de molta col·laboració. “Hui és un dia molt important per a nosaltres, i encara que no hem pogut celebrar-lo en la plaça de l’Ajuntament amb la participació dels col·legis de Sueca, com en altres ocasions, hem volgut fer un acte simbòlic junt a un grup reduït d’usuaris i usuàries i les autoritats municipals. A més, hem posat en marxa una iniciativa a través de les nostres xarxes socials perquè Sueca es vista de verd i estem aconseguint una bona resposta, per la qual cosa ens alegrem molt”, ha assenyalat la presidenta d’AFASU, Elvira Oviedo.



En la lectura del manifest, la presidenta del col·lectiu ha sol·licitat “que es considere a esta malaltia, i les seues conseqüències, d’una forma integral i global, és a dir, en tots els seus aspectes socials, sanitaris i econòmics. La dependència dins de la llei està mal salvaguardada i, fora de la llei, està mal emparada”.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora d’Acció Social, Manoli Egea, han volgut estar presents en l’acte per a mostrar la seua total col·laboració des de l’Ajuntament. “Per desgràcia, esta malaltia és una de les xacres del segle XXI. Una malaltia cruel que degenera a la persona a poc a poc i que a tots ens ha pogut tocar molt de prop amb algun familiar, com és el meu cas. L’Ajuntament de Sueca, com no podia ser d’una altra manera, i dins de les seues possibilitats, farà costat sempre a este tipus d’iniciatives i serveis que tenen una competència autonòmica. Encara així, en tot el que competisca al consistori, sempre serem ací al cent per cent”, ha explicat Vázquez. Per la seua banda, la regidora d’Acció Social, Manoli Egea, ha lamentat “que no s’haja pogut celebrar este dia com sol fer-se tots els anys, en la plaça de l’Ajuntament, per a donar més visibilitat a esta malaltia i les seues conseqüències. Encara així, no hem volgut deixar de commemorar-lo, perquè és molt important recordar que és una malaltia molt present i hem de prestar ajuda”.



Després de la lectura del manifest, s’ha procedit a la globotada, amb globus biodegradables, per part dels usuaris i usuàries i autoritats.