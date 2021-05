Sueca celebra el Dia Mundial Sense Tabac amb la campanya ‘El natural és no fumar’

Print This Post

El pròxim 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac, i des de la Unitat de Prevenció Comunitària (UPCCA) de l’Ajuntament de Sueca, han volgut adherir-se a este propòsit a través de la campanya ‘El natural és no fumar’ “amb la qual es pretén treballar la prevenció del tabaquisme des d’una òptica positiva i enfocada, principalment, al públic jove per a intentar evitar la seua captació com a nous consumidors”, ha assenyalat la regidora responsable de l’àrea, Estefanía Requeni.

Per això, des de la UPCCA s’han proposat diverses accions, entre les quals es troben la difusió de la campanya en xarxes socials, amb l’objectiu de fomentar el respecte al medi ambient en la ‘setmana sense fum’; i una dinàmica consistent en la realització d’un mural de sensibilització en els col·legis del municipi sobre la ‘setmana sense fum’, el Dia Mundial Sense Tabac i les conseqüències nefastes per a la salut humana i per al medi ambient.

En els últims anys, segons les autoritats sanitàries, el problema de Salut Pública que suposa el tabaquisme s’ha reduït gràcies a que cada vegada és major el nombre d’exfumadors; però esta ‘pandèmia del tabac’, indiquen, només es podrà eliminar amb el treball i implicació de tots. No hem d’oblidar que, d’acord amb les dades de l’Organització Mundial de la Salut, encara són quasi sis milions de persones les que moren anualment en el món per malalties provocades pel tabac.