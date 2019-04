Sueca celebra els 15 anys de la Mostra Sonora més internacional

Connect on Linked in

33 compositors procedents de 15 nacionalitats diferents passen per la 15 edició de la Mostra Sonora a Sueca

Este cap de setmana ha conclós la 15 edició de la Mostra Sonora, celebrada a Sueca entre el 5 i el 14 d’abril. El festival internacional de música contemporània, cita obligada no sols per als oients més ortodoxos de les noves propostes d’avantguarda, sinó també per a un públic interessat a experimentar noves propostes d’escolta mitjançant l’art sonor actual, s’ha convertit en un autèntic marc referencial, un punt d’encontre cultural entorn de la creació de la música més recent. El programa, en este quinze aniversari, ha comptat amb una desena de potents propostes, entre elles: huit concerts amb intèrprets i compositors vinguts de tot arreu del món, referents en la música contemporània; la conferència a càrrec del compositor Alberto Posadas i la instal·lació sonora expressament creada per la companyia The ArtBlender, titulada “Elogi d’Aire”, inspirada en els textos de Joan Fuster vers el Mediterrani.

Pel que fa als concerts, en les actuacions han participat un total de 33 compositors procedents de 15 nacionalitats diferents que han presentat 8 estrenes absolutes i 7 estrenes nacionals. A la Mostra s’ha pogut gaudir de propostes nacionals com les dels percussionistes del grup Neopercusión i del músic, Juanjo Guillem. Per altra banda, s’ha reservat un lloc al programa per intèrprets de prestigi del territori valencià. En este any s’ha apostat per les propostes dels grups valencians Synergein Project, Ensemble d’Arts i el Grup Antara del CSM de València.El programa s’ha arrodonit amb les tres propostes internacionals, totes tres casualment alemanyes: Florian Hoelscher, Trio Accanto i Forum Neue Vokalmusik.

La música contemporània s’acompanya tradicionalment dels prejudicis del públic. I la Mostra és la contribució de la ciutat de Sueca, que fa tres lustres que aposta per la promoció d’este gènere per trencar totes les barreres del desconeixement i promocionar el talent i el treball dels grups nous i d’altres amb important renom i prestigi que s’hi dediquen, tant valencians com a nivell nacional i internacional.

Enguany l´afluència de públic s’ha incrementat en un 3% respecte a la passada edició, sobretot per l’augment de visitants forans. Vora 650 espectadors han assistit a tots els diferents concerts i més de 400 persones han visitat la instal·lació sonora. Entre els assistents a la mostra, cal remarcar cada vegada més l’afluència i l’interés creixent del públic més jove, amb un total de 180 joves estudiants que han gaudit d’este 15 aniversari d’esta mostra.

L’organització de l’esdeveniment ha agraït als patrocinadors, espònsors i a totes les persones i institucions públiques i privades que han col·laborat perquè l’esdeveniment siga possible, i els ha encoratjat a què seguisquen donant suport en esta tasca de difusió de la música de nova creació, part fonamental de la cultura. “En esta edició estem realment contents de com ha estat a resposta de la gent i seguirem treballant perquè el públic hi vaja en augment” ha expressat Ricard Capellino, director de la Mostra des de 2018.