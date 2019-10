Sueca celebra este proper diumenge la 19a edició de la seua prova de ciclocròs

Print This Post

Més de 400 ciclistes competiran sobre un circuit amb sortida i arribada al carrer Doctor Fleming

El millor ciclocròs de la Comunitat Valenciana té una cita diumenge que ve, 3 de novembre, a Sueca. La 19a edició del Trofeu de ciclocròs ‘Ciutat de Sueca’ arrancarà a les nou del matí i es perllongarà fins a les dos de la vesprada.



El carrer Doctor Fleming tornarà a acollir, com en 2018, les eixides i arribades de les diferents mànegues que es duran a terme durant tot el matí sobre un circuit de pràcticament 3 km de longitud.



La prova, organitzada per l’Escola Ciclista de Sueca amb el suport de l’Ajuntament de Sueca, acollirà més de 400 participants entre totes les categories i serà la sisena cita puntuable per a la Challenge de ciclocròs de la Comunitat Valenciana – Memorial Pascual Momparler.



La primera cursa a disputar-se serà la dels màster 40, que precedirà la prova dels màsters 30, 50 i 60. A partir de les 10’30 hores aproximadament serà el torn per a les Escoles de Ciclisme, començant per la mànega d’exhibició dels promeses i seguint amb les competicions per a principiants, alevins i infantils. La penúltima cursa de la matinal ciclopedestre a Sueca estarà reservada a júniors, cadets i fèmines, mentre que tancarà el programa de competicions la prova elit i sub-23 masculina.



En el 19é Trofeu de ciclocròs ‘Ciutat de Sueca’ participaran els xiquets i les xiquetes de l’Escola Ciclista de Sueca, així com ciclistes locals que militen en categories superiors com és el cas d’Anna Quintero en fèmines cadets o de Sara Bonillo en fèmines sub-23.