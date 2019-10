Sueca celebra la festivitat del 12 d’Octubre

Connect on Linked in

El municipi de Sueca va celebrar dissabte passat la festivitat del 12 d’octubre, dia de la Hispanitat i de la Verge del Pilar. Per este motiu, com tots els anys, la Guàrdia Civil va organitzar també una sèrie d’actes per a commemorar este dia, als quals va assistir una gran representació de la Corporació Municipal, encapçalada per l’alcalde, Dimas Vázquez, així com la Festera Major de Sueca, Alicia Falcó, i la seua Cort d’Honor.



Després de la missa celebrada en la Reial Església de Nostra Senyora de Sales, tots els assistents es van desplaçar fins a la caserna de la Guàrdia Civil on va tindre lloc un acte protocol·lari en el qual es van entregar uns diplomes de reconeixement a guàrdies civils, així com a l’inspector de la Policia Local, José Torres, que es jubila en este mes d’octubre.



L’alcalde de Sueca, després d’agrair la invitació a l’acte, va tindre també paraules d’agraïment per l’estreta col·laboració existent entre la Guàrdia Civil, Policia Local, guardes rurals i Protecció Civil “amb la vostra professió, i el vostre esforç, garantiu una convivència segura que mereix el nostre reconeixement; perquè no hi ha democràcia, ni llibertat, ni drets, sense seguretat”.