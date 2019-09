Sueca celebra la primera collita de l’arròs a l’Ofrena de l’arròs en honor a la Verge de Sales

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El recorregut va ser pels carrers de costum.

La localitat de Sueca celebra cada any la primera collita de l’arròs amb la tradicional Ofrena de l’Arròs pels carrers de costum. Com el seu nom indica, l’arròs és el producte més destacat al municipi, és per això, que la cavalcada ha adoptat aquest nom i en honor a la Verge de Sales, patrona de Sueca.

L’Ofrena és un dels actes més característics a Sueca, és per això, que diferents persones i asociacions participen en aquesta.



Per a tots i totes les participants ha estat un orgull ser partícip d’aquesta festa des de tant a prop.

Aquest acte és un dels dies grans a la localitat que va acabar amb un gran Piromusical, pirotècnia a ritme de música disparada per Pirotècnia Caballer. Altres dels actes a destacar a les festes suecanes ha estat el Concurs Internacional de Paella que també es va celebrar el cap de setmana.