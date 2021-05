Sueca celebra la semifinal del Certamen de Lectura en Veu Alta ‘De Viva Veu’

Connect on Linked in

El municipi de Sueca va celebrar ahir a la vesprada, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví, la semifinal local del Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta ‘De Viva Veu’, que va comptar amb la participació de quatre centres escolars del municipi i l’IES Joan Fuster. ‘De Viva Veu’ és un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura, basat en accions al voltant de la lectura en veu alta, que naix a iniciativa de Full-Fundació pel Llibre i la Lectura i Feets Gestió de Projectes SL. La semifinal local en el nostre municipi, va comptar amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca, qui ha participat activament en l’organització de les diferents accions dutes a terme a la ciutat.

Els i les participants van competir en quatre categories diferents en funció del curs que estudien: Teuladins (3r i 4t Primària), Blavets (5é i 6é Primària), Passerells (1r i 2n ESO) i Oronetes (3r i 4t ESO). El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, va lloar el treball realitzat en les últimes setmanes per l’alumnat participant, així com pels seus centres escolars, i va agrair la celebració d’este acte en el municipi “per la importància de les accions que potencien l’hàbit lector entre els i les més joves, així com les habilitats personals i comunicatives entre la població”.

L’alumnat que representarà a Sueca en el Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta – Final Comunitat Valenciana, que se celebrarà pròximament a València, serà: Teuladins – Júlia March Alcañiz (com a suplent, Sofía Pedrós Palacios); Blavets – Ainhoa Martínez Ortí (com a suplent, Janna González); Passerells – Vera March Alcañiz (com a suplent, Ainara Blanc); i Oronetes – el grup format per Sandra Pedrós, Neus Lledó i Arnau Mercader (i com a suplents, Blanca Orts, Andrea Muñoz i Carlos Ramón).