Sueca celebra la tradicional Trobada de Bandes

La jove integrant de l’Ateneu Musical de Sueca, Lucía Burguera, va estrenar el seu pasdoble, Sueca, a la Trobada de Bandes

L’Associació Musical l’Amoïna d’Almoines ha estat convidada al dècim aniversari de la Trobada de Bandes ciutat de Sueca

Este dissabte passat, 6 de juliol, Sueca ha celebrat la X Trobada de Bandes ‘Ciutat de Sueca’, a la Placeta Fonda de la ciutat, un esdeveniment que a poc a poc s’ha convertit en tot un referent en el panorama musical de la Ribera.

En esta nova edició, les bandes amfitriones, la Societat Unió Musical i l’Ateneu Musical de Sueca, han estat acompanyades per la banda amiga, Associació Musical d’Almoines, que ha participat com a convidada. Però, prèviament al concert, les tres bandes participants, van realitzar una desfilada per alguns dels carrers més cèntrics del municipi. Pel que fa al programa, la Societat Unió Musical de Sueca ha estat l’encarregada d’interpretar el pasdoble Ragón Falez, d’Emilio Cebrián Ruiz a la desfilada, i al concert, sota la batuta del seu director Fernando Parrilla Climent han interpretat el pasdoble Dos sonrisas, del compositor Juan Vicente Mas Quiles; i Leonardo Dreams, de Saúl Gómez Soler, obra que ha estat dedicada a la banda Simfònica Santa Cecília de Cullera i al seu director Carlos Garcés.

Per la seua banda, l’Associació Musical l’Amoina, del poble d’Almoines, ha elegit per a la desfilada el pasdoble l’Almoina, de Mario Roig i Vila, i al concert, dirigits pel seu director José Antonio Pons Albuixec, han interpretat el pasdoble El camino, de Josep Vicent Egea Insa i Gulliver’s Travels, de Bert Appermont, basada en la novel·la que descriu els diferents episodis dels viatges de Gulliver. Finalment, l’associació han interpretat I Tanz der Vampire (La dansa dels vampirs), de Jim Sheinman, musical d’humor negre del director Roman Polanski i música del compositor americà Jim Sheinman.

Per últim, l’Ateneu Musical de Sueca, dirigida per Santiago Escrivà Pedrós, ha interpretat a la desfilada el pasdoble del compositor Juan Calatayud, Febrer. Al concert l’Ateneu va interpretar en primicia el pasdoble Sueca, el qual ha estat composat per la jove integrant de l’Ateneu, Lucía Burguera. El repertori del concert va acabar amb Suite of old american dances, de Rusel Benet, i I Oregon, del compositor Jacob de Hann.

L’encarregada de presentar l’acte de la Trobada de Bandes ha estat, la regidora de Protocol, Celia Beltrán. Al finalitzar, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez, faran entrega, als presidents i directors de les tres societats musicals, d’uns pergamins en record d’este acte.