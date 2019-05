Sueca celebra les XX Jornades de convivència i esport per a persones amb malaltia mental

Connect on Linked in

Este dijous l’Associació de Familiars i Malalts Mentals de la Ribera Baixa ha celebrat la XX Jornada de Convivència i Esport per a persones amb malaltia mental, en les quals han participat 18 centres d’arreu del territori. L’activitat es troba emmarcada dins del “Programa d’integració a través de l’activitat física” el qual té com a objectius principals fomentar la participació en activitats lúdiques i esportives i lluitar contra l’estigma. L’Associació tractat de constituir estes jornades com a punt de trobada per a professionals, autoritats i persones amb malaltia mental.

La ciutat de Sueca ha estat representada, pels usuaris del Centre de Convivència Terapèutica i pels de la Fundació local Santos Andrés, Santiago i Miguel. Els assistents han compartit un divertit matí de convivència a les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu de Sueca, on s’han celebrat diferents competicions esportives i on s’han realitzat també altres activitats lúdiques com ara la pintura col·lectiva d’un mural amb la col·laboració de l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltrán. Tot seguit, els assistents han gaudit d’un dinar de germanor al casal de la Falla Av. 18 de juliol.

En un ambient festiu, els usuaris de tots els centres assistents han realitzat partits de futbol, tallers de manualitats i activitats en conjunt per fomentar la integració i rehabilitació d’estes persones, tot promovent este tipus de jornades participatives i de caràcter lúdic. Esta iniciativa, que ve celebrant-se dos dècades, forma part de la mesa sectorial per a la promoció i prevenció de la salut mental a Sueca, emmarcada en el moviment “Sueca Saludable”, iniciativa del Departament de Prevenció Comunitària (Àrea d’Acció Social).

Les Jornades de convivència també han servit per a la promoció, prevenció i lluita contra l’estigma en Salut Mental a la població infantil i juvenil de la Ciutat de Sueca. Enguany, l’Associació ha convidat als alumnes de 3r i 4t d’ESO dels col·legis de Fátima i Escoles Jardí, que han participat en la competició esportiva i han realitzat un taller de clauers per als assistents a estes jornades. La jornada va comptar amb l’assistència de l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i una representació dels regidors de la Corporació Municipal i també hi van assistir Begoña Frades, responsable de l’Oficina Autonòmica de Salut Mental de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública i el seu tècnic José López; José Enrique Romeu, coordinador dels serveis psiquiàtrics de l’Hospital de la Ribera; Manel Tabet, gerent de l’Hospital Psiquiàtric Padre Jofre de Bétera; el Dr. en psiquiatria Guillem Lera i la psiquiatra Pau Puchades; i Juan Martí Velis, president d’AFEM RB, l’associació amfitriona.