Sueca celebra una Junta de Seguretat per a sol·licitar reforços en la zona marítima

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit la celebració d’una Junta de Seguretat Local amb l’objectiu de coordinar, encara més, els esforços entre la Policia Local i la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, a fi que es minimitzen les molèsties ocasionades per l’acumulació de persones que es produeix, especialment, en la zona marítima en esta època de l’any. En la reunió, han sigut presents els alcaldes de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes; el regidor de Seguretat Ciutadana; representants dels cossos de la Guàrdia Civil i Policia Local; i, per videoconferència, representants de la policia autonòmica, de subdelegació de Govern i del Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén).

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha explicat que es va sol·licitar esta reunió després de les circumstàncies viscudes la passada nit de Sant Joan al Perelló, on, malgrat tindre les platges tancades, es va produir una acumulació important de persones que va provocar destrosses materials, brutícia i algun altercat. “Per això, la intenció de convocar esta reunió urgent ha sigut sol·licitar a Delegació de Govern una ajuda extra en forma de més recursos, a l’igual que es concedeixen en altres zones del litoral de major volum turístic. Aprofitant també l’excel·lent relació amb la Guàrdia Civil, a través d’estes reunions s’aconsegueix una major coordinació per a intentar garantir a la ciutadania la conciliació entre l’oci i el descans”, ha explicat Dimas Vázquez, qui ha assenyalat també que, des de l’Ajuntament, s’està treballant a fons per a augmentar els recursos econòmics i materials de la Policia Local, a fi que la ciutadania perceba una major presència policial als carrers.

Per la seua banda, el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, ha explicat que esta reunió ha servit per a coordinar esforços i analitzar les problemàtiques, a fi de saber on, quan i com s’ha d’actuar. Així mateix, ha assenyalat que “afortunadament, vivim en una ciutat que gaudeix de les seues platges, les quals, com és normal en esta època, pateixen una massificació de persones. Eixa massificació comporta uns problemes de trànsit, aparcament, soroll… Al Perelló existeix una zona d’oci consolidada des de fa molts anys que provoca acumulacions de persones que poden causar problemes. Des de la Policia Local, i des de la resta de Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, s’està treballant moltíssim per a intentar minimitzar eixes molèsties, o fins i tot danys, que es poden produir en la via pública. Des de l’Ajuntament, estem destinant molts més recursos materials i humans a la nostra Policia Local dels que s’han dedicat anteriorment, per a aconseguir una major policia de proximitat”.

Per al coronel de la Guàrdia Civil, Amador Escalada, les Juntes de Seguretat busquen una major coordinació d’esforços entre les forces i cossos de seguretat de l’Estat i les policies locals, col·laboració que, en el cas particular de Sueca, ha titllat de “extraordinària”. Així mateix, ha assenyalat que “la intenció és combinar esforços també entre el nucli urbà i la zona de costa, en la qual es produeix un increment de població en esta època; i estar atents als canvis que es puguen produir en la normativa Covid. Es tracta d’analitzar els problemes i buscar la millor solució”. Per la seua banda, l’inspector de la Policia Local de Sueca, Miquel Ferrando, ha assenyalat que “el que es pretén amb estes Juntes de Seguretat, és que la comunicació fluïsca encara més, especialment en moments determinats en els quals es precisa de més recursos. Nosaltres, per la nostra part, sempre som ací, i sempre estarem”.