Sueca celebra una marxa solidària contra el càncer adaptada a les circumstàncies

El dissabte 30 de maig, Sueca celebrarà una marxa especial contra el càncer en substitució a la caminada que estava prevista per a este mes, i que a causa de la crisi sanitària s’ha hagut de modificar i adaptar a les circumstàncies. Organitzada pel grup senderista “Olivetes Xafaes” i l’Associació Local contra el Càncer, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, esta iniciativa solidària té com a finalitat contribuir a la lluita contra el càncer, recaptant fons per a l’AECC i, al mateix temps, animar a la ciutadania a realitzar alguna activitat saludable.



“D’acord amb l’Ajuntament de Sueca i l’Associació Local contra el Càncer, hem posat en marxa enguany una Caminada a la qual hem denominat Dispersa pel format que ens ha obligat a adoptar la crisi sanitària. Per això, cada participant té la llibertat de fer-la a la seua manera, lliurement sense itinerari marcat. El més important és que es realitze i es col·labore amb una important causa com és la lluita contra esta malaltia”, han assenyalat des del grup senderista organitzador.



“A causa de les circumstàncies actuals, s’han hagut d’introduir canvis en la Run Càncer prevista a Sueca per a este mes. Des de l’Ajuntament, i des de la Regidoria d’Esport, volem animar-vos igualment a participar en esta caminada que s’ha proposat perquè la causa ho mereix. Per això, convidem a la població a participar, bé des de casa o bé al carrer, complint sempre els horaris i normes que ens recomanen les autoritats sanitàries. Fa molts anys que Sueca celebra esta caminada popular solidària contra el càncer i no podíem perdre enguany l’oportunitat, encara que fora amb alguna modificació. Vull donar les gràcies a tots els organitzadors que ha tingut esta activitat al llarg dels anys, perquè sense el seu treball no hauria sigut possible fer-la”, ha assenyalat la regidora d’Esport, Celia Beltrán.



Per a poder participar en la caminada solidària, és necessari accedir a la plataforma www.toprun.es i fer una aportació de 3 euros.