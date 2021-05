Sueca celebrarà el 13 de juny el Dia del Senderista ‘Memorial Joanot Presència’

El municipi de Sueca acollirà diumenge que ve 13 de juny la celebració del Dia del Senderista, una iniciativa del Club de Senderisme Olivetes Xafaes que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport. La defunció recent d’un dels membres del Club impulsors de la idea de dedicar un dia al senderista, ha fet que des de l’organització se li haja volgut rendir un sentit homenatge afegint-li el seu nom com a ‘Memorial Joanot Presència’.

A l’acte de presentació d’esta jornada especial, celebrat en el saló de plens de l’Ajuntament, han assistit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’Esport, Celia Beltrán; la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez; i representants del Club Olivetes Xafaes, entre ells el seu president, Juan Antonio Llopis, i la dona de Joanot Presència, Mila Sifre.

La idea de dedicar un dia al senderista va partir del Club Olivetes Xafaes després d’editar la segona Guia de Caminades Saludables, que va comptar, a l’igual que en la primera edició, amb la col·laboració de les regidories d’Esport, Medi Ambient i Turisme de l’Ajuntament de Sueca. “Vam proposar llavors a les regidors responsables, el mes de novembre passat, que l’última de les rutes que conté la Guia, la del 13 de juny, es denominara Dia del Senderista. Mesos després, vam patir la desgràcia de perdre a Joanot, un dels nostres membres més significatius i un dels ideadors de nomenar així este dia; per este motiu, hem decidit que porte el seu nom en homenatge, no sols al nostre secretari, sinó a una persona molt involucrada en el Club i molt volguda per tots. La nostra intenció és que tots els anys puguem celebrar un Dia del Senderista ‘Memorial Joanot Presència’”, ha explicat el president del Club Olivetes Xafaes, Juan Antonio Llopis, qui ha volgut també agrair la col·laboració a l’Ajuntament.

Tant l’alcalde de Sueca com la regidora d’Esport han volgut, en les seues intervencions, mostrar les seues condolences en nom de tota la Corporació a la família i amics de Joanot Presència i al Club Olivetes Xafaes. “Era una persona molt treballadora, que ho ha donat tot per este Club, un col·lectiu amb poc de temps de vida però que està realitzant moltes activitats, com ara la publicació de les Guies de Caminades Saludables o la seua col·laboració en la recent Caminada celebrada per a recaptar fons contra el càncer. Vull felicitar el Club Olivetes Xafaes per tot el treball que realitzen en pro del senderisme i per esta iniciativa de celebrar un dia especial. També voldria animar la ciutadania al fet que participe i practique una activitat tan saludable com és l’esport. Finalment, dir-li al Club que l’Ajuntament sempre estarà al costat de totes aquelles iniciatives que fomenten l’esport i la salut a la nostra ciutat”, ha assenyalat la regidora d’Esport, Celia Beltrán. Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït al Club la seua labor “la qual ha repercutit també en eixe reconeixement nacional que ens va atorgar el Ministeri de Sanitat fa uns mesos com a ciutat saludable. La pràctica de l’esport sempre és una molt bona idea pels seus beneficis físics i psíquics, i esta iniciativa és una prova. Sabeu que compteu sempre amb el nostre suport, com així s’ha demostrat en el treball transversal que han realitzat les tres regidories implicades en les caminades saludables”. La dona de Joanot Presència, Mila Sifre, ha intervingut, molt emocionada, per a donar les gràcies als representants de l’Ajuntament per les seues paraules, a tota la ciutat de Sueca i a la gran família del Club Olivetes Xafaes.

Totes les persones que vulguen participar en el Dia del Senderista ‘Memorial Joanot Presència’, hauran de realitzar obligatòriament una inscripció per whatsapp (686459308) que serà gratuïta. La ruta constarà de 23 quilòmetres. Eixirà a les 8.00 hores de la plaça de l’Ajuntament, visitarà el far de Cullera i el Mareny de Vilxes, i finalitzarà a Sueca de nou sobre les 19.30 hores. Els i les participants interessats/des podran adquirir també si ho desitgen una samarreta commemorativa al preu de 5 euros.