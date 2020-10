Sueca celebrarà el 9 d’Octubre amb un senzill acte simbòlic i institucional

Connect on Linked in

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca ha decidit suspendre tots els actes multitudinaris que se celebren habitualment per a commemorar la festivitat del 9 d’Octubre. “Obligats per la situació de crisi sanitària que vivim, hem decidit enguany suspendre tots els actes que implicaven una acumulació de persones entorn de la celebració del 9 d’Octubre, festivitat de tots els valencians i valencianes. Per això, únicament hem previst un senzill acte simbòlic i institucional a fi d’homenatjar, d’alguna manera, dins de les possibilitats, este important dia”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez.



Els actes programats consistiran en la tradicional baixada del Penó de la Conquesta, des del balcó de l’edifici consistorial, a les 13.30 hores, i a continuació, una mascletà aèria “perquè la ciutadania puga gaudir, d’alguna forma, d’este dia commemoratiu. Així mateix, demanem a la ciutadania que evite les concentracions en la plaça”, ha indicat Vázquez. Queden anul·lats, per tant, les cercaviles, l’acte en l’Espai Joan Fuster i les ofrenes a personatges il·lustres de Sueca.



D’altra banda, s’ha suspés també el tradicional Concurs de Dibuix per a escolars sobre Jaume I i el 9 d’Octubre. “Resulta inviable poder celebrar este concurs, ja que les làmines que l’alumnat participant manipula a les seues cases haurien de passar una posterior quarantena. L’exposició dels treballs finalistes i premiats també resultava difícil de realitzar per a no concentrar a l’alumnat que acudeix a visitar-la tots els anys. Per tot això, hem decidit posposar-lo amb la intenció d’introduir un nou format i buscar-li alternatives de cara al pròxim any”, ha explicat el regidor de Cultura i Educació, Joan Carles Vázquez.