Sueca celebrarà la festivitat de Sant Antoni amb una variada oferta d’actes

Com ja és tradició tots els anys, l’Ajuntament de Sueca col·labora amb les diferents associacions i col·lectius del municipi que durant els pròxims dies organitzaran diferents actes per a commemorar la festivitat de Sant Antoni Abat a fi que puguen gaudir-se per tota la ciutadania.



Divendres que ve 17, els veïns del carrer que porta el nom del sant es reuniran a les 18.30 hores per a, tots junts en processó, desplaçar-se fins a l’església de la Mare de Déu de Sales on se celebrarà una missa.



Per la seua banda, un any més i com ja és tradició a Sueca, la família Collantes ha organitzat també una sèrie d’actes per a commemorar esta festivitat. La novetat que han introduït enguany és la de desplaçar la festa al dissabte 18 per a afavorir l’assistència de més persones. A les 11.30 hores eixiran en processó des del número 60 del carrer Sequial fins a l’església de Sant Pere, on, a les 12 hores, se celebrarà una missa en el transcurs de la qual es beneiran els tradicionals pans i garrofes. Una vegada finalitzada, es realitzarà el trasllat en processó de la imatge del sant acompanyats de música per la plaça de l’Ajuntament i carrer Sant Cristòfol fins a la capella de l’Hospitalet, on es procedirà a la benedicció dels animals i al repartiment de pans i garrofes entre els assistents.



El mateix dissabte, de 10 a 21 hores, els ciutadans i ciutadanes podran visitar la tradicional fireta de Sant Antoni instal·lada al parc de l’Estació, el final del carrer la Punta i un tram de l’avinguda del Ferrocarril.



I ja el diumenge 19, a partir de les 11 hores, l’Associació d’Amics de Sant Antoni Abat de Sueca celebrarà també esta festivitat, com fa tots els anys, amb la benedicció d’animals i el repartiment de pans i garrofes des de la porta de l’església de la Miraculosa.