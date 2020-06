Sueca certifica la reobertura segura de les instal·lacions esportives municipals

L’Ajuntament de Sueca continua treballant per la seguretat i salut de la ciutadania i una nova mostra és el treball realitzat des de la Regidoria d’Esport per a l’obtenció del Certificat que garanteix una reobertura segura de les instal·lacions esportives municipals, segons els estàndards higiènics demandats per les autoritats sanitàries i esportives derivats de la pandèmia produïda pel COVID19. “Complim amb tots els requisits i protocols detallats en les ordres ministerials en l’àmbit de la salut i l’esport, tal com es constata en els certificats que ens ha atorgat la Càtedra de l’Esport de la Universitat Politècnica de València. En ells es determina que, tant en el Pavelló Cobert com en l’Estadi Municipal “Antonio Puchades” i la Pista Esportiva “Les Oliveretes”, s’han implantat les mesures necessàries per a complir amb tots els requisits i, per tant, que les seues instal·lacions són segures per a la pràctica esportiva”, ha explicat la regidora d’Esport, Celia Beltrán.



Des de la Regidoria són conscients del risc i la possibilitat d’infecció pel virus, per això consideren tan importants les mesures que s’han adoptat per a reduir la probabilitat de contagi: distància física, desinfecció de mans i peus, llavat de mans freqüent i el romandre a casa de manera prioritària, entre altres. “Volem agrair el treball del personal de les instal·lacions municipals esportives i, sobretot, el dels esportistes dels clubs locals, que han demostrat en tot moment una especial cura en realitzar l’activitat esportiva, complint amb totes les mesures i procediments que s’han implantat en les instal·lacions”, ha assenyalat Beltrán.



Des de la Regidoria d’Esport continuaran treballant per a reduir al mínim el risc d’infecció, ampliant les mesures a les instal·lacions esportives de carrer només ho permeten les fases de la desescalada, per a oferir així una pràctica esportiva amb garanties.