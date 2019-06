Sueca clausura les XII Jornades Educatives dedicades a la inclusió de la mà de Gey Lagar

Connect on Linked in

L’Associació APASU nomena membre d’honor del col·lectiu a la ponent

Este dissabte, 8 de juny, Sueca ha celebrat la segona de les sessions de les XII Jornades Socioeducatives amb la ponència-taller de Gey Lagar “Patios y parques dinámicos”, que va ser ajornada el passat 23 de març per una indisponibilitat de la ponent. La cita, que es va celebrar al Casal Multiusos de Sueca, va congregar novament un nombrós públic.

Vicent Baldoví, regidor d’Educació en funcions, va estar l’encarregat de presentar la ponent. Gey Fernández Lagar és llicenciada en Història i Geografia i tècnica superior en Educació Infantil. L’experta en Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) dirigeix el centre psicopedagògic Entramados d’Astúries, equip que dia a dia treballa per a acompanyar en aprenentatges amb una atenció personalitzada forjada sobre el coneixement dels diferents estils i ritmes d’aprenentatge, el respecte per la persona i la coordinació amb la família. És autora del llibre “Patios y parques dinámicos”, en el qual desenvolupa una metodologia específica que promou el joc inclusiu a l’hora del pati mitjançant 36 fitxes visuals de jocs i és a partir d’esta publicació que es va estructurar la seua intervenció.

Segons va explicar l’experta «els patis inclusius plantegen obrir la mirada cap a la inclusió i cap a un temps que és molt important per als xiquets i xiquetes com és l’esbarjo. Esta estona de descans ha de ser funcional, per gaudir-la, d’alegria i no de soledat, ni d’assetjament o conflictes».

A través de l’estudi/treball, que fa l’autora en este títol, es generen estratègies per minimitzar els conflictes i deixar fluir les relacions entre les xiquetes i els xiquets, sense dirigir i organitzar el temps d’esbarjo. «Esta és una ferramenta preventiva contra l’assetjament escolar i sobretot un instrument generador d’inclusió a través del joc, l’objectiu és que tots i totes participen i ho gaudisquen» ha afegit.

En el mateix sentit es va referir Carles Vendrell, en representació del gabinet psicopedagògic municipal: «A banda d’afavorir la inclusió educativa de tota la diversitat que en este moment tenim en els centres, amb la implantació d’estes estratègies es previndrien coses tan importants i greus com l’assetjament escolar, que de vegades es detecta, en menor o major escala, en alguns centres educatius. Per això, en triar esta temàtica, vam pensar en el perfil de Gey Lagar».

La ponent, convidada a la cita a instància de l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca APASU, conviu personal i professionalment amb persones de diferents edats i manifestacions de l’espectre de l’autisme. El col·lectiu va aprofitar l’ocasió per reconéixer-la com a membre d’honor de l’associació i va fer-li entrega d’una placa commemorativa d’este nomenament, un gest que va rebre amb gran sorpresa i emoció.