Sueca combat la mosca negra per terra i aire

Als tractaments que l’Ajuntament realitza durant tot l’any, a través de l’empresa Lokímica, se suma ara un tractament aeri, per part del Consorci de la Ribera, al llarg del riu Xúquer

L’empresa Laboratoris Lokímica, a través del Consorci de la Ribera, ha iniciat en el terme municipal de Sueca un tractament en helicòpter per a combatre les larves de mosca negra en els deu punts que presenten major incidència al llarg del riu Xúquer i que resulten inaccessibles per via terrestre. L’heliport ubicat en Els Canos ha sigut el lloc triat per a la presentació d’este tractament, a la que han acudit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i els regidors de Medi Ambient, Carmen Pérez, Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, i Agricultura, José Luis Ribera.

Este tractament puntual se suma als que realitza l’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Medi Ambient i Agricultura, de manteniment durant tot l’any.

“El tractament aeri de reforç contra la mosca negra en els punts més conflictius del riu, se suma als que ja realitza l’Ajuntament durant tot l’any, per via terrestre, contra esta espècie i el mosquit tigre”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui també ha assenyalat que l’empresa encarregada del tractament “està molt involucrada amb la causa mediambiental i utilitza productes que impacten el menys possible en la fauna i la flora sobre la qual s’actua, com els que empra durant tot l’any a Sueca per als tractaments que es realitzen en els embornals”.

“Este tractament aeri ja es va realitzar l’any passat i la intenció és combatre amb tots els mitjans possibles les molestes plagues de la mosca negra i el mosquit tigre. L’empresa responsable treballa des de fa anys amb l’Ajuntament i sempre utilitza productes autoritzats al 100% per la Conselleria, per tant, no són perjudicials ni per al medi ambient ni per a les persones. A més d’este tractament aeri, intensificarem en estos mesos d’estiu el tractament terrestre que durant tot l’any està realitzant l’Ajuntament en punts claus de la ciutat”, ha expressat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. El regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, ha confirmat que, “en pocs dies, s’iniciarà esta actuació especial més intensiva, que se sumarà al tractament que es realitza de manteniment durant tot l’any”.