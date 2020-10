Sueca commemora el Dia Mundial de la Salut Mental

Connect on Linked in

Un any més, l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental (AFEM RB) i la Fundació SAMS han realitzat este matí, en la plaça de l’Ajuntament, la lectura d’un manifest en commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, celebrat el passat 10 d’octubre.



En l’acte, al qual ha assistit una gran representació de la corporació municipal encapçalada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, han pres la paraula usuaris d’AFERM RB i de la Fundació SASM. En el manifest, han remarcat l’objectiu d’esta lectura: “ens reunim hui ací per a donar visibilitat als problemes de salut mental i posar l’accent que la salut mental és cosa de tots; per això, sota el lema de la Confederació Salut Mental Espanya: ‘Salut mental i benestar, una prioritat global’ volem defensar l’accés universal i equitatiu als serveis de cura i prevenció de la salut mental. Pensem que tot aquell que ho necessite ha de tindre accés de manera gratuïta a uns serveis públics de salut mental de qualitat que s’adeqüen a les necessitats de cada persona”.



Així mateix, han incidit en què la situació actual de pandèmia agreuja els problemes que ja tenen les persones que pateixen esta malaltia “els recursos destinats a salut mental eren ja insuficients abans de la pandèmia, però després de l’arribada de la COVID-19 es fa més necessari que mai dotar a tots els àmbits implicats dels recursos necessaris. Per tot això, des d’AFEM RB i la Fundació SASM, volem demanar a tota la ciutadania, responsables polítics i institucions socials, educatives i sanitàries, que lluitem junts perquè se li done a la salut mental la importància que té i aconseguim un món en el qual no hàgem d’amagar la malaltia mental, on la prevenció i l’educació en salut mental no siguen una utopia. En definitiva, un món en el qual la salut mental i el benestar siguen una prioritat global”.



Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat en les seues paraules que “hui és un dia molt important per a reivindicar una millor dotació de recursos humans i materials. No podem estar per davall de la mitjana de despesa a nivell europeu. Per tant, com a institució pública local, nosaltres també fem una crida al govern estatal perquè invertisca més recursos, quant a professionals, i més recursos materials. Nosaltres, a nivell local, sempre estarem ací fent costat a totes les associacions i col·lectius que treballen per la salut mental a la nostra ciutat”.



L’acte ha comptat també amb la participació dels i les alumnes de segon i quart de l’ESO del col·legi Mª Auxiliadora. En la plaça es trobava també, en el moment de la lectura del manifest, un gran nombre de figurants de la pel·lícula que s’està rodant estos dies a l’Ajuntament de Sueca, “Federica Montseny, la dona que parla”.