Sueca commemorarà el Dia LGTBIQ+ amb una variada oferta d’activitats

Les regidories de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Sueca han preparat una sèrie d’activitats per a commemorar, el pròxim 28 de juny, el Dia LGTBIQ+. “Enguany, tenim l’oportunitat d’oferir una programació d’actes més extensa, gràcies a que la situació sanitària ha millorat; i, per això, hem preparat una varietat d’activitats perquè la ciutadania participe i s’involucre, especialment la població més jove”, ha assenyalat la regidora responsable, Gema Navarro.

En primer lloc, la Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de l’Associació LGTBIQ+ de Sueca i Ribera Baixa Cor de Prisma, ha organitzat un Fòrum Jove, que es desenvoluparà en el Casal Jove els dies 22 i 29 de juny, a les 20.30 hores, i que tractarà les temàtiques: ‘Diversitat sexual. Drets LGTBIQ+‘ i ‘Participació i associacionisme‘. D’altra banda, a partir de hui, 21 de juny, i fins al dia 30, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà a manera de reivindicació dels drets del col·lectiu.

Per a hui, i demà, està prevista també la pintura d’un mural al jardí de l’antic Sequer del Comte, a les 10 hores, amb la participació de Nacho Mawe. A més, es projectarà una selecció de pel·lícules de cinema en el Casal Jove, els dies 25 juny, ‘Carmen i Lola‘; 27 de juny, ‘Matthias & Maxime‘; 2 de juliol, ‘Retrato de una mujer en llamas‘; i 4 de juliol, ‘Una mujer fantástica‘; a partir de les 19 hores, amb aforament limitat. Finalment, el dia 25 de juny, a les 12 hores, es procedirà a la lectura d’un manifest en la plaça de l’Ajuntament, amb la participació de l’associació Cor de Prisma i amb micròfon obert per a tot aquell particular o col·lectiu que vulga participar.