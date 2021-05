Sueca compta amb dos noves pistes de pàdel municipals

Connect on Linked in

L’Estadi Municipal Antonio Puchades compta des d’ahir amb dos noves pistes de pàdel. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’Esport, Celia Beltrán; i una gran representació de la corporació municipal, formada pels regidors Manoli Egea, Joan Carles Vázquez, Carmen Pérez, Gema Navarro, Vladimir Micó i Fernando Franco, han visitat les noves instal·lacions esportives que responen a una demanda per part de la ciutadania. “Com a Ajuntament, quan vam iniciar la legislatura vam pensar que era necessari adequar les instal·lacions esportives a les demandes de la població i, per això, obrim hui estes dos pistes de pàdel perquè es puga gaudir d’esta opció esportiva i contribuïm així, encara més, a consolidar eixe premi nacional que el Ministeri va concedir fa uns mesos a Sueca, en concret al fòrum d’associacions Saludem-nos, com a municipi saludable”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui confia que el nou servei siga del grat de la ciutadania “i que servisca per a fomentar una activitat tan saludable com és l’esport”.

Per la seua banda, la regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha assenyalat que des de fa temps s’havia previst la construcció d’estes pistes de pàdel, “el primer que ens vam proposar va ser que la ciutadania poguera gaudir d’unes instal·lacions més econòmiques, en este cas gratuïtes, i concordes a les seues necessitats. Hem emprat per a la seua construcció una zona que no s’utilitzava habitualment i, d’esta manera, optimitzem espai i recursos. Així mateix, hem pensat situar junt a les pistes de pàdel una zona amb aparells per a l’exercici a l’aire lliure”. Beltrán ha explicat també que la utilització de les pistes de pàdel serà gratuïta per a la ciutadania de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.

La ciutadania interessada pot realitzar ja les seues reserves (2 com a màxim per persona a la setmana) en l’horari habitual establit, a través del telèfon 666 502 605. Hauran de posseir el carnet d’ús d’instal·lacions esportives, que es podrà adquirir en el Pavelló Cobert, i la quota del qual és de 15,05 euros a l’any per a majors de 16 anys, i de 7,15 euros a l’any per a menors de 16 anys, majors de 65 anys i persones amb diversitat funcional.