Sueca compta amb la col·laboració de la Policia Militar en matèria de prevenció i seguretat de la ciutadania

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit este matí una reunió per a coordinar les tasques de prevenció i suport a la ciutadania que realitzaran els diferents cossos i forces de seguretat de l’Estat que estan treballant a Sueca, com són la Policia Local, Guàrdia Civil i quatre patrulles de la Policia Militar desplaçades des de la base de Bétera, que s’incorporaran també estos dies per a col·laborar a la nostra ciutat.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i alguns dels regidors les àrees dels quals necessiten especialment d’esta col·laboració, com Carlos Ramírez, responsable de Seguretat Ciutadana; Joan Carles Vázquez, de Serveis Municipals; Carmen Pérez, de Medi Ambient i Neteja Viària; i José Luis Ribera, d’Agricultura i Consell Agrari; han estat presents també en la reunió que ha servit, a més, per a donar les gràcies des del consistori al treball realitzat per estos membres dels cossos i forces de seguretat de l’Estat.



“Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament de Sueca ha estat realitzant gestions per a obtindre la major ajuda que poguérem aconseguir, tant en equips de protecció individual per als professionals que estan treballant en primera línia, com en recursos humans. Hui comptem amb la col·laboració de la Policia Militar que, coordinada amb la Policia Local i Guàrdia Civil, faran tasques de prevenció i ajuda a la ciutadania que poguera necessitar-ho, així com de compliment de les normes aconsellades per les autoritats sanitàries en benefici de tots”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha assenyalat també que, després de més de 40 dies de confinament, hem de continuar esforçant-nos per a aconseguir tornar a la normalitat, encara que siga de manera progressiva.



La primera autoritat local ha remarcat que la presència de la policia militar no té caràcter alarmista, sinó que es tracta d’una col·laboració extra en matèria de prevenció i seguretat, com està ocorrent en moltes altres poblacions de la Comunitat. També ha explicat que “des de l’Ajuntament, continuem treballant a nivell de prevenció i asèpsia de tot el referent a esta greu crisi sanitària en el nostre territori”.