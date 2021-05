Sueca compta amb un nou espai d’aparcament públic al carrer Dr. Fleming

Print This Post

Sueca compta des de hui amb un nou espai d’aparcament públic al carrer Dr. Fleming. L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, dona resposta així a una vella reivindicació de la ciutadania davant la falta d’espai per a estacionar vehicles. El nou pàrquing se suma als recentment inaugurats, com ara el ubicat junt a la seu de la Policia Local o el que es troba en l’avinguda del Mestre Serrano.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, i els també regidors, Manoli Egea, Joan Carles Vázquez, Vladimir Micó i Gema Navarro, han visitat la nova instal·lació que compta amb 62 places d’aparcament, més altres dos per a persones amb diversitat funcional. “El condicionament d’este espai d’aparcament és un projecte que naix fa un poc més d’un any. Ha resultat complex dur-ho a terme perquè es tractava d’unes parcel·les amb diversos propietaris implicats i s’ha hagut d’arribar a un consens; però, per fi, s’ha pogut materialitzar, aportant-li a tota la zona un gran valor. Estem molt satisfets de poder posar-lo a la disposició de tots els veïns i veïnes. Hem instal·lat també una il·luminació i condicionat tota la vorera de la part de davant”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha assenyalat que “esta actuació se suma a les ja realitzades en els últims mesos per a intentar posar solució al problema de l’aparcament a la ciutat; i continuem estudiant altres possibilitats a fi de gestionar i condicionar altres zones durant esta legislatura per a donar solucions a la ciutadania i que tinga una millor qualitat de vida”.