Sueca comptarà amb quatre nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics

Els nous punts, situats en la plaça del Santíssim Crist i les Palmeres, se sumen als instal·lats fa uns mesos als carrers Orient i València

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Serveis Municipals i Medi Ambient, ha posat a la disposició de la ciutadania quatre nous punts de càrrega per a vehicles elèctrics que s’uniran als ja situats des de fa uns mesos en els pàrquings dels carrers Orient i València. La instal·lació d’estos nous punts de càrrega elèctrica en el municipi, ha sigut possible gràcies al suport financer de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, (a través del programa d’instal·lació d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics any 2021), i a l’aportació de l’Ajuntament de Sueca.

“Des de l’Ajuntament de Sueca, i gràcies a la subvenció de l’IVACE, hem pogut dotar a la ciutadania de dos punts més de càrrega per a cotxes elèctrics en el nostre terme municipal. El primer està situat en la plaça del Santíssim Crist, dins del nucli urbà, en una zona de molta afluència de persones per la proximitat de comerços i el Mercat Central, on hem instal·lat un punt doble de càrrega semi-ràpida. L’altre punt es troba en la zona marítima, més concretament al carrer Riu Segarra de les Palmeres. Amb esta actuació, ampliem i afavorim la utilització d’este servei, cada vegada més demandat per la ciutadania”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

La regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha mostrat de nou la seua satisfacció per haver aconseguit la instal·lació de nous punts de càrrega “que afavoriran l’adquisició, cada vegada major, d’este tipus de vehicles que promouen una energia sostenible. Dins del nostre Pla de Mobilitat Urbana, que s’emmarca al seu torn en els Plans Integrals de Mobilitat Urbana Sustentable (PIMUS), contemplàvem la posada en marxa d’estos punts, molt demandats, que en poc temps han passat de ser 1 a 9 a la nostra ciutat i la seua zona marítima”. A més, Carmen Pérez, ha mostrat la seua satisfacció per haver portat a la pràctica el PIMUS a Sueca a través de diverses accions, com és el cas de la instal·lació d’estes electrolineres i altres tendents a afavorir que la ciutadania no utilitze tant els seus vehicles.