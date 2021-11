Sueca comptarà amb un Punt de Trobada Familiar a principis de 2022

Connect on Linked in

Sueca inaugurarà el seu nou Punt de Trobada Familiar a principis del pròxim any. Es tracta d’un servei cada vegada més demandat per la ciutadania que servirà per a mitigar els problemes i retards considerables que produeix la falta generalitzada d’esta atenció a la Comunitat Valenciana. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, junt a la regidora d’Igualtat, Gema Navarro, i una gran representació de la corporació municipal i regidors amb delegació, han visitat les obres de condicionament que s’estan duent a terme en una edificació de propietat municipal, situada en l’avinguda Riola, en la qual es prestarà este servei de manera temporal.

“Res més començar la legislatura, ens vam posar a treballar per a poder dotar a Sueca, com a capital de comarca i cap de partit judicial, d’este servei cada vegada més demandat per moltes famílies que han de patir llistes d’espera massa llargues. La mateixa Generalitat ens va plantejar també amb urgència la creació d’este Punt de Trobada Familiar ací a la nostra ciutat; i nosaltres el que estem fent ara és condicionar este edifici, finançat les obres d’adequació amb fons municipals al 100%, per a poder posar-lo en funcionament al més prompte possible”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha assenyalat també que es tracta d’una ubicació temporal a l’espera de traslladar el servei a un altre edifici municipal en un futur pròxim. “Tenim el compromís per part de la Conselleria que, a mitjà termini, el Punt de Trobada Familiar de Sueca se situarà definitivament en un altre edifici municipal, situat al carrer Vista Alegre, les obres de reconstrucció i adequació del qual seran finançades al 100% amb fons de la Generalitat”.

La regidora d’Igualtat, Gema Navarro, ha afirmat també que es tracta d’un recurs “molt necessitat en tota la Comunitat, per desgràcia, perquè es dona en unes circumstàncies de conflicte en l’entorn familiar i, per tant, és molt delicat. Ara, estaven derivant a les famílies a Gandia i les llistes d’espera es feien interminables. Esperem que amb esta habilitació i posada en marxa del recurs puguem pal·liar el problema”.