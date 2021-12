Sueca comptarà pròximament amb un bosc periurbà

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha posat en marxa el projecte de construcció d’un bosc periurbà a la ciutat mitjançant l’adequació d’un espai natural situat en el paratge conegut com a ‘Senda de les Vaques’. “La iniciativa té com a objecte posar en valor un espai degradat de la ciutat per mitjà de la seua adequació com a àrea verda destinada a l’esplai de la ciutadania”, ha explicat la regidora responsable, Carmen Pérez.

La superfície del nou bosc periurbà, situat junt al parc agility caní, és de 10.000 metres quadrats, i la inversió de l’Ajuntament en la seua adequació ha ascendit als 44.934,56 euros. El projecte ha consistit en una sèrie de treballs: com ara la retirada d’enderrocs, restes de vegetació invasora i una vella edificació que existia en el terreny; el seu aplanament posterior; l’aplicació de llast per a delimitar la sendera perimetral; la instal·lació d’un sistema de reg i plantació d’arbres; i l’eliminació de canyars. Paral·lelament, s’està duent a terme també la revegetació de la séquia Fillola del Moro amb espècies autòctones pròpies d’estes zones. “Pel que respecta a la séquia, l’objectiu és restaurar els brins amb helofits (lliris grocs, salicaria, dorycnium, carex) que tinguen la capacitat de fixar el substrat, depurar les aigües, millorar la biodiversitat i fomentar els pol·linitzadors naturals, a més de crear un atractiu paisatgístic”, ha assenyalat Carmen Pérez.