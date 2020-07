Sueca confirma un cas positiu de coronavirus en un treballador del consistori i demana tranquil·litat

Connect on Linked in

Davant la confirmació d’un cas positiu per coronavirus en un dels treballadors de l’Ajuntament de Sueca es vol traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania.

Només van ser coneixedors del resultat positiu, ens van posar en marxa per a activar un protocol de manera coordinada amb Salut Pública. A més de les directrius que s’han marcat, des de l’Ajuntament de Sueca van a ampliar les mesures de precaució per a aconseguir fitar tan bé com siga possible l’entorn de la persona contagiada



L’alcalde de Sueca confirma que continuaran treballant per la ciutadania de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, en esta situació tan anormal que estem vivint i que, desgraciadament, recordarem sempre.