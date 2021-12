Sueca continua amb el seu pla de renovació de voreres en les quals mai s’havia actuat abans

Print This Post

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, continua amb els treballs que va iniciar fa uns mesos de renovació de voreres de la ciutat en les quals mai s’havia actuat. “Es tracta d’uns carrers en les quals urgia una renovació de les voreres per la seua pèrdua de funcionalitat, la qual provocava que es produïren accidents evitables deguts a una falta de planificació durant anys i anys. El que pretenem és renovar totes aquelles voreres que presenten desperfectes o, fins i tot, aquelles en les quals mai s’havia actuat abans, perquè la seguretat de la nostra ciutadania és la nostra prioritat, especialment de les persones més majors que són les que acusen més estos desperfectes en voreres i calçades”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.

“Dins de les actuacions que s’estan realitzant des de l’Ajuntament, algunes corresponen a velles reivindicacions que nosaltres teníem l’obligació de dur a terme. No sols estem treballant en les que la ciutadania ja pot percebre, sinó que tenim en projecte millorar i adequar moltes més infraestructures de la nostra ciutat abans que s’acabe esta legislatura. Per això, l’Ajuntament de Sueca continuarà invertint recursos econòmics per a poder executar i millorar eixes demandes bàsiques dels nostres veïns”, ha afirmat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Les actuacions previstes de renovació de voreres, molt deteriorades pel seu nul manteniment, s’estan realitzant al llac d’estos mesos tant en el nucli urbà com en la zona marítima. En concret, s’ha actuat ja als carrers d’Enfront de la Via, Doctor Fleming i en la Ronda Cabanyal, a l’altura de l’església de Nostra Senyora de Fàtima. En estos moments, s’està treballant al carrer Polinyà i adjacents, en Portal de Sales, Cantant la Vendrell i Arquitecte Bonaventura Ferrando. En la zona marítima s’ha actuat també als carrers Riu Llucena, Riu Millares i Riu Belcaide, entre altres. Està previst continuar amb estos treballs en aquelles zones més demandades per la ciutadania.