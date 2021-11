Sueca continua amb el seu pla de xoc per a evitar l’acumulació d’aigua per les pluges torrencials

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, continua desenvolupant el Pla de xoc de neteja d’embornals en el nucli urbà, “en concret, s’està duent a terme la tercera fase en aquelles zones més problemàtiques, per a facilitar el dragatge de les aigües que s’acumulen per les pluges torrencials. Per a això, s’estan netejant a fons els embornals i claveguerams fins als pous, com ja s’ha fet anteriorment en les altres dues fases d’este pla”, ha explicat el regidor responsable, Joan Carles Vázquez.

Amb la realització d’esta tercera fase, es donen per finalitzades les actuacions d’emergència en aquelles zones més conflictives; encara que, ha assenyalat Vázquez, es continuarà actuant de forma continuada en tot el nucli urbà. “Així mateix, està previst en breu fer estos treballs també en la zona marítima”, ha indicat el regidor.