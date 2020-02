Sueca continua els treballs de neteja a les platges

Print This Post

L’Ajuntament de Sueca continua treballant a les seues platges després del temporal Gloria: La zona marítima va quedar destrossada després del catastròfic temporal que va arrasar inclús amb el passeig. S’ha considerat més de sis milions d’euros en danys i es calcula que per a Març, les platges ja lluiran en bon estat.



L’ajuntament va contractar a més del l’empresa SAV, un equip extern per pal·liar tots els danys que es causaren a la zona per poder recollir la quantitat de residus que hi havia a la platja, als passejos marítims i als carrers pròxims.



Pel que fa a les zones on més difícil està l’accés, els operaris retiren a mà tots els residus amb l’objectiu de tornar l’arena, seca i neta, a la platja. Una vegada finalitzats els treballs a la platja, es procedirà a netejar els carrers afectats pel temporal.