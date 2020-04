Sueca convertirà en zona de vianants alguns llocs de la ciutat durant el cap de setmana per a facilitar l’adopció de les mesures de seguretat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Seguretat Ciutadana i Medi Ambient, ha decidit convertir en zona de vianants alguns llocs i rutes de la ciutat durant el pròxim cap de setmana de pont. “Davant les mesures sanitàries que permeten ja el passeig durant un temps limitat, en previsió del bon oratge que tindrem i després de l’experiència del passat cap de setmana, en el qual la ciutadania es va concentrar sobretot en determinades llocs de la ciutat, hem decidit convertir-los en zones de vianants per a afavorir que els ciutadans i ciutadanes puguen disfrutar del passeig respectant les distàncies de seguretat amb major facilitat, en espais per a caminar més amplis sense la presència de cotxes”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Els dos llocs que seran d’ús per als vianants durant el cap de setmana són: la zona que comprén el carrer Sebastià Diego, el camí del cementeri i l’avinguda Vilella (una zona que sol ser d’ús per als vianants durant la festivitat de Tots els Sants); i la via de servei que uneix l’avinguda Vila i Honor de Corbera amb l’avinguda de Riola. Les dos són molt utilitzades per la ciutadania per a l’esplai. “El que pretenem és que les persones puguen eixir a passejar i prendre el sol disposant del suficient espai, ja que en utilitzar només les voreres es limitava molt. Volem que disfruten de la naturalesa en tota la seua esplendor, pel temps que fa, pel verd que està el paisatge després de les últimes pluges, i perquè s’ho mereixen, sense la molèstia i inseguretat del trànsit de vehicles”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



L’horari de la conversió en zona de vianants se centrarà en el matí, entre les 11 i les 14 hores, encara que pot ser variable en hores i dies segons les circumstàncies de cada moment.