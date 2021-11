Sueca convoca el concurs per a anunciar la Setmana Santa 2022

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, ha anunciat la convocatòria del concurs per a triar el cartell anunciador de la Setmana Santa 2022 del municipi. “Després de l’aturada obligatòria l’any passat per la irrupció de la pandèmia, convoquem de nou este concurs amb l’objectiu que siga la pròpia ciutadania la que tinga l’oportunitat de realitzar el disseny anunciador de la Setmana Santa del municipi”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.

Podran participar totes les persones interessades a títol personal presentat 2 treballs com a màxim, originals i inèdits. El format correspondrà a un A3 en suport rígid i la tècnica és lliure. Així mateix, haurà de portar obligatòriament el text ‘Setmana Santa de Sueca 2022’, a més de reservar una zona per a poder col·locar els logotips de l’Ajuntament de Sueca i la Junta Major de Confraries de Sueca.

Les sol·licituds per a participar en el concurs s’ajustaran al model establit en la convocatòria (el qual es podrà descarregar en la pàgina web www.sueca.es) i es presentaran preferentment per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sueca. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud i documentació de manera presencial, obligatòriament amb cita prèvia. Els treballs, una vegada presentada la sol·licitud de participació, s’entregaran sense identificar en el Departament de Festes. El termini per a presentar-se al concurs finalitza el 13 de desembre.

Els criteris de valoració del jurat es basaran en el caràcter original i innovador del disseny i en la capacitat de transmetre el significat de la Setmana Santa de Sueca i els valors que han de regir-la.

A més de ser la imatge oficial de la Setmana Santa de Sueca, el guanyador s’emportarà un premi en metàl·lic de 800 euros.