Sueca convoca el Concurs per a commemorar el Dia Internacional de la Dona

Connect on Linked in

Tota aquella persona interessada a participar, podrà entregar els seus treballs del 5 al 18 de febrer

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca ha convocat el concurs per a triar el cartell de la celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. “Enguany, hem decidit tornar a convocar este concurs amb l’objectiu de potenciar i reivindicar la commemoració d’este dia a la nostra ciutat. Per això, tota aquella persona interessada a participar, podrà entregar els seus treballs a partir de demà, 5 de febrer, i fins al 18 de febrer”, ha explicat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro.

Les bases i la sol·licitud de participació podran consultar-se en la pàgina web municipal, així com a través dels perfils oficials de les xarxes socials de l’Ajuntament. Així mateix, s’han establit dos premis en metàl·lic en el concurs, un de 650 euros per al guanyador, i un altre de 150 euros per al finalista. Podran participar totes les persones que ho desitgen, presentant 2 treballs com a màxim que hauran de tindre un format A4, ser originals i inèdits, i contindre el text “8 de Març, Dia Internacional de la Dona, Sueca 2021”. Així mateix, quan els sol·licitants siguen persones menors d’edat, hauran de concórrer mitjançant el pare, la mare o el tutor legal, els quals seran els beneficiaris del premi.



Els criteris de valoració del jurat se centraran en: -l’exposició de valors igualitaris i inclusius, trencant estereotips i rols de gènere i discriminacions al voltant de la igualtat i dels valors de commemoració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona; -l’exposició de totes les reivindicacions i promocions de la igualtat, i projecció social del missatge i l’impacte visual que es vol transmetre, originalitat i innovació; -la qualitat artística i la tècnica utilitzada, així com l’ús del valencià, sempre tenint en compte que serà el cartell commemoratiu dels actes al voltant del 8M.



La sol·licitud per a participar es presentarà a través del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sueca. Preferentment, es realitzarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial mitjançant cita prèvia en el telèfon 960919138.



Per a atendre qualsevol dubte respecte al concurs, la Regidoria posa a la disposició de la ciutadania el següent correu: igualtat@sueca.es.