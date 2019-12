Sueca convoca els concursos per a anunciar les Falles i la Setmana Santa 2020

Connect on Linked in

La Regidoria de Festes, un any més, ha anunciat la convocatòria dels concursos per a triar els cartells anunciadors de les Falles 2020 i la Setmana Santa 2020 del municipi. “De nou, convoquem estos concursos amb la finalitat que siguen els propis ciutadans els que tinguen l’oportunitat de crear la imatge oficial, tant de la festa de les Falles com de la Setmana Santa de Sueca”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.



Podran participar totes les persones interessades a títol personal presentat 2 treballs, com a màxim, originals i inèdits. El format correspondrà a un A3 en suport rígid i la tècnica és lliure. Així mateix, hauran de portar obligatòriament el text “Sueca Falles 2020 – Ribera Baixa, Festa Declarada d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana” o, en el seu cas, “Setmana Santa de Sueca 2020”, a més de reservar una zona per a poder col·locar els logotips de l’Ajuntament de Sueca, la Junta Local Fallera o la Junta Major de Confraries de Sueca.



Les sol·licituds per a participar s’ajustaran al model establit que es podrà descarregar en la pàgina web www.sueca.es, i es presentaran per Registre General d’Entrada de l’Ajuntament del 20 de desembre al 9 de gener, tots dos inclosos, de 9 a 14 hores. Els treballs no aniran signats per l’autor sinó amb un pseudònim.



Els criteris de valoració del jurat es basaran en la qualitat conceptual i tècnica, el caràcter original i innovador del disseny, i la capacitat de transmetre el significat de la Setmana Santa de Sueca i de les Falles de Sueca, així com els valors que han de regir-les de participació, accessibilitat universal a la festa i la cultura, igualtat, consum responsable i tradició.



A més de ser la imatge oficial de les Falles i la Setmana Santa de Sueca, els guanyadors s’emportaran un premi en metàl·lic de 800 euros.